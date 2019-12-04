СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-04T13:00:22+03:00

Движение по улице Лапина в Иркутске перекроют с 5 по 6 декабря. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с работами по ремонту тепловых сетей

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Водители, будьте внимательны! Обратите внимание на следующую информацию. С 5 по 6 декабря движение по улице Лапина около дома №16 в Иркутске будет ограничено. Планируется провести ремонтные работы на участке от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева. Проезд будет закрыт 5 декабря с 20:00

- Перекрытие дороги связано с ремонтом теплосети, - сообщают в пресс-службе ПАО «Иркутскэнерго». – Движение по улице Лапина будет одностороннее. Работы проведут в ночное время.

Шестого ноября с 7 часов утра движение восстановят. Если вы планируете поездки по этой улице, просим планировать свой маршрут и заранее находить пути объезда участка дороги.

Схема перекрытия дороги на улице Лапина в Иркутске

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ИСТОЧНИК KP.RU