Движение по улице Лапина в Иркутске перекроют с 5 по 6 декабря
Водители, будьте внимательны! Обратите внимание на следующую информацию. С 5 по 6 декабря движение по улице Лапина около дома №16 в Иркутске будет ограничено. Планируется провести ремонтные работы на участке от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева. Проезд будет закрыт 5 декабря с 20:00
- Перекрытие дороги связано с ремонтом теплосети, - сообщают в пресс-службе ПАО «Иркутскэнерго». – Движение по улице Лапина будет одностороннее. Работы проведут в ночное время.
Шестого ноября с 7 часов утра движение восстановят. Если вы планируете поездки по этой улице, просим планировать свой маршрут и заранее находить пути объезда участка дороги.
Схема перекрытия дороги на улице Лапина в Иркутске
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ИСТОЧНИК KP.RU