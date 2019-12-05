2019-12-05T04:08:42+03:00
Общество

Скорость не выше 10 км/ч: первая ледовая переправа открыта в Иркутской области

Она появилась на реке Уда
Мария КНЯЗЕВА
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Скорость не выше 10 км/ч: первая ледовая переправа открыта в Иркутской областиСкорость не выше 10 км/ч: первая ледовая переправа открыта в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Нижнеудинском районе Иркутской области открыли первую ледовую переправу. Ездить по ней могут только легковые автомобили при соблюдении скоростного режима. Специалисты отмечают, что на данном участке действуют правила дорожного движения: ехать по "трассе" нельзя быстрее 10 км/ч.

- Через реку Уда до деревни Казачья Бадарановка в Нижнеудинском районе по льду могут добраться Тс весом не больше 5 тонн, - отмечают в пресс-служба МЧС России по Иркутской области. – Эксплуатацию ледовой дороги обеспечивает дорожная служба области.

Стоит отметить, что ранее специалисты сообщали, что первые ледовые переправы откроются в конце декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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