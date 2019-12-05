Подросток из Бурятии украл из игрового автомата около 3 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-05T09:40:38+03:00

Подросток из Бурятии украл деньги из игрового автомата около 3 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Молодой человек незаметно взломал замок и вытащил деньги из кассы

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В одном из торговых центров Бурятии внимание 17-летнего подростка привлек игровой автомат. Внутри него были мягкие игрушки. Но несовершеннолетний хотел получить не приз, а деньги. Он долго стоял около автомата, пытаясь незаметно взломать замок.

- Несовершеннолетний смог украсть из отсека с деньгами около трех тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – Сотрудникам полиции быстро удалось найти подростка.

Юноша раньше не был судим и на учете не состоял. Но не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас на подростка завели уголовное дело за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU