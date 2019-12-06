На месте обрушившегося моста на трассе Усть-Кут-Киренск, восстановили движение

СЕГОДНЯ 06:48 2019-12-06T06:48:33+03:00

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В Киренском районе, на трассе Усть-Кут-Киренск, наконец удалось восстановить движение на месте обрушившегося моста через реку Макаровка, который сложился пополам, после того, как мо нему решил проехать водитель 60-тонного грузовика «Скания», груженного лесом. Напомним, мужчина то ли не заметил, то ли проигнорировал дорожный знак, который указывал, что выезд большегрузам, массой более 20 тонн, на переправу, запрещен. И все равно решил проскочить. Как только он проехал половину моста, как тот разрушился прямо под ним.

- Специалисты оборудовали рядом временный объезд для всех видов транспорта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. – В этом районе дежурят экипажи ГИБДД, которые оказывают помощь аодителям.

Добавим, что переправу собирались ремонтировать в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU