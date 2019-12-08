Смертельное ДТП на объездной дороге Иркутск-Шелехов: одна полоса трассы перекрыта

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-08T17:22:04+03:00

По предварительной версии, один из участников аварии выехал на встречную полосу

Изменить размер текста: A A

Вечером, 8 декабря, на объездной дороге Иркутск-Шелехов произошло ДТП, в результате которого погиб один из водителей. По предварительной версии, мужчина, управляя автомобилем «Тойота «Филдер»» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой «Краун»».

- В «Филдере» ехал только водитель, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркусткой области. – От полученных травм мужчина скончался на месте.

В «Крауне» на момент аварии было четыре человека. По предварительным данным погибших среди них нет. Однако, точных сведений об их травмах и самочувствии сейчас нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняют обстоятельства ДТП и регулируют движение автотранспорта, так как одна из полос трассы полностью перекрыта разбитыми машинами.

Читайте также:

ДТП на Байкальском тракте: ребенок пострадал в столкновении Мерседеса и Ниссан Кашкай. Также помощь врачей понадобилась одному из водителей

ИСТОЧНИК KP.RU