2019-12-10T14:49:40+03:00
Общество

Проезд по улице Сахалинской закрыли почти на неделю в Иркутске

Там проводят работы на водопроводе
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проезд по улице Сахалинской закрыли почти на неделю в ИркутскеПроезд по улице Сахалинской закрыли почти на неделю в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, иркутские автомобилисты! С 10 по 16 декабря в нашем городе закрыли проезд по улице Сахалинской, от дома №12\3 до перекрестка с улицей Хайтинской. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводных сетях.

Напомним, что планируют запретить проезд и по улице Урицкого. Движение хотят ограничить с 8 часов утра до 9 часов вечера. А в ночное время, проехать там можно будет только транспорту весом не более 3,5 тонн. Такие ограничения связаны с тем, что улица находится в списке объектов культурного наследия регионального значения.

Следить за соблюдением правил дорожного движения по улице будет пост ДПС, сотрудники ППС и Росгвардии. А на самой улице установят камеры видеонаблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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