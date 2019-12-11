СЕГОДНЯ 03:33 2019-12-11T03:33:35+03:00

Трое в больнице: грузовик и микроавтобус столкнулись в Качугском районе Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В обстоятельствах ДТП еще предстоит разобраться. Кто виновен в аварии, случившейся около 21.00 10 декабря в Качугском районе Иркутской области, выясняют сотрудники ГИБДД и следователи.

- В районе деревни Куницына примерно в 45 км от районного центра столкнулись грузовик и микроавтобус «Тойота», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В момент столкновения в салоне микроавтобуса ехали 7 человек. После ДТП два пассажира и водитель «Тойоты» были доставлены в больницу. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU