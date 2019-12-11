СЕГОДНЯ 04:23 2019-12-11T04:23:55+03:00

Электричества нет в Хомутово под Иркутском из-за аварии на сетях Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сегодня утром, 11 декабря, жители поселка Хомутова при сборах на учебу, работу были неприятно удивлены отсутствием электроэнергии: ни чайник вскипятить, ни завтрак приготовить. Повезло тем, у кого в этот момент дома нашлись туристические газовые горелки.

- В 7.18 в Хомутово произошло аварийное отключение электрической энергии, - сообщает Иркутская электросетевая компания. – На месте работают специалисты ремонтной бригады.

Ориентировочно «свет» в дома сибиряков вернется в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU