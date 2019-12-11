2019-12-11T04:23:55+03:00
Общество

Электричества нет в Хомутово под Иркутском из-за аварии на сетях

На месте работают специалисты
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Электричества нет в Хомутово под Иркутском из-за аварии на сетяхЭлектричества нет в Хомутово под Иркутском из-за аварии на сетяхФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 11 декабря, жители поселка Хомутова при сборах на учебу, работу были неприятно удивлены отсутствием электроэнергии: ни чайник вскипятить, ни завтрак приготовить. Повезло тем, у кого в этот момент дома нашлись туристические газовые горелки.

- В 7.18 в Хомутово произошло аварийное отключение электрической энергии, - сообщает Иркутская электросетевая компания. – На месте работают специалисты ремонтной бригады.

Ориентировочно «свет» в дома сибиряков вернется в 12.00.

Читайте также:

Двенадцатилетняя девочка погибла на пожаре в Иркутской области. Следователи пытаются выяснить, кто виновен в смерти ребенка (подробности)

В Бурятии медвежатники вынесли сейф, в котором было 2,7 миллиона рублей, а вскрыть его не смогли. Преступление спланировал работник службы безопасности предприятия (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 10 финансовых пирамид выявили в Иркутской области
Константин Хабенский и Тутта Ларсен озвучили фильм «Байкал. Магия воды»
Трое в больнице: грузовик и микроавтобус столкнулись в Качугском районе Иркутской области
Прогноз погоды на 11 декабря в Иркутске: снег и ветер до 8 м/с
Проезд по улице Сахалинской закрыли почти на неделю в Иркутске
В Иркутской области с новым сервисом «Ростелеком Книги» стали доступны 150 тысяч книг
Двенадцатилетняя девочка погибла на пожаре в Иркутской области
От любви до ненависти: мужчина из Братска избил свою жену молотком, а затем задушил ее
Движение автомобилей по улице Урицкого в Иркутске планируют запретить
Водовозную машину приобрели для поселка в Чунском районе
В Бурятии медвежатники вынесли сейф, в котором было 2,7 миллиона рублей, а вскрыть его не смогли
Развитие соцсферы обсудили Сергей Сокол и представители Иркутской нефтяной компании
Преступник, расстрелявший криминального авторитета в Иркутске, услышал приговор суда
Сергей Сокол: в Приангарье необходимо развивать социально ориентированное лесопользование
Подросток-пироман из-за «любви к огню» спалил 10 тонн сена у соседа
Погоня за лихачом: в Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя
Сибиряка осудили за ложный звонок о минировании пивзавода в Братске
Черепаху за долги: иркутский зоопарк выставил ее на продажу, чтобы заплатить за ЖКХ
Более 6000 иркутян заболели ОРВИ за неделю
Пробки утром 10 декабря в Иркутске: на дорогах города 5 ДТП
Елочные базары начнут работу 14 декабря в Иркутске
Прогноз погоды на 10 декабря в Иркутске: днем -12, ветер
Сергей Сокол: стратегический проект "Сила Сибири" должен улучшать благосостояние районов, по которым проходит газопровод