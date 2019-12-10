2019-12-10T14:10:02+03:00
Происшествия

Двенадцатилетняя девочка погибла на пожаре в Иркутской области

Следователи пытаются выяснить, кто виновен в смерти ребенка
Виктория ГЕРКО
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Двенадцатилетняя девочка погибла на пожаре в Иркутской области.Двенадцатилетняя девочка погибла на пожаре в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В ночь с 8 на 9 декабря произошел пожар в городе Зиме в Иркутской области. Горел частный дом. Происшествие закончилось трагедией - погибла 12-летняя девочка. Двоих детей, 6 и 15 лет, удалось спасти. Что стало причиной пожара – неизвестно.

- Следователи допрашивают очевидцев, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Специалисты проводят осмотр места пожара. Выясняются обстоятельства, которые привели к гибели ребенка.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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