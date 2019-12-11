2019-12-11T13:53:28+03:00
Общество

Движение по улице Сударева в Иркутске перекрыто с 11 до 31 декабря

Проезд ограничили из-за проведения строительных работ на теплосети [схема]
Виктория ГЕРКО
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Движение по улице Сударева в Иркутске перекрыто с 11 до 31 декабря.Движение по улице Сударева в Иркутске перекрыто с 11 до 31 декабря.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уважаемые автомобилисты! Обратите внимание на эту новость. Если ваш маршрут проходит через улицу Сударева, то готовьтесь искать пути объезда. С 11 декабря на этой улице около дома номер 6 будут проводиться ремонтные работы. Движение машин на участке дороги будет ограничено.

- Проезд будет перекрыт из-за строительных работ на тепловых сетях, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Откроют движение только под Новый Год - 31 декабря в 23:00.

Если вы планируете поездки через эту улицу, просим планировать свой маршрут и заранее находить пути объезда участка дороги.

Схема перекрытия дороги на улице Сударева. Фото: «Оператор теплосети Иркутска»

Схема перекрытия дороги на улице Сударева. Фото: «Оператор теплосети Иркутска»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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