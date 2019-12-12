2019-12-12T10:08:08+03:00
Происшествия

Девять тысяч за одну сигарету: сибиряк пытался подкупить полицейского, который поймал его за курением в поезде

Мужчина предлагал сотруднику тысячу рублей, а теперь заплатит в 9 раз больше
Виктория ГЕРКО
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Девять тысяч за одну сигарету: сибиряк пытался подкупить полицейского, который поймал его за курением в поезде.Девять тысяч за одну сигарету: сибиряк пытался подкупить полицейского, который поймал его за курением в поезде.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пагубная привычка одного из жителей Иркутской области обошлась ему в 9 тысяч рублей. Мужчина возвращался домой с вахты на поезде. Но чтобы покурить, остановок он не ждал - дымил прямо в вагоне. Нарушителя заметили сотрудники полиции и составили на него административный протокол. Пассажир решил откупиться, дав взятку.

- Мужчина предложил полицейскому 1 тысячу рублей. Он от денег отказался, - сообщают в пресс-службе Восточно-Транспортной Сибирской прокуратуры. - На пассажира завели уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику транспортной полиции.

После нарушитель сознался в попытке подкупа и полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в сумме 9 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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