2019-12-12T14:04:22+03:00
Общество

Движение по улице Пролетарская в Иркутске будет закрыто с 13 по 16 декабря

Проезд ограничили из-за проведения восстановительных работ на теплосети [схема]
Виктория ГЕРКО
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Движение по улице Пролетарская в Иркутске будет с 13 по 16 декабря.Движение по улице Пролетарская в Иркутске будет с 13 по 16 декабря.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уважаемые автомобилисты! Обратите внимание на эту новость. Если ваш маршрут проходит по улице Пролетарской, то готовьтесь изменить его. С 13 декабря с 8 часов утра на этой улице около домов номер 5Б и 5В будут проводиться ремонтные работы. Движение машин по проезжей части будет запрещено.

- Проезд будет перекрыт из-за восстановительных работ на тепловых сетях, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Ремонт будет идти три дня. В 20:00 16 декабря движение будет восстановлено.

Если вы планируете поездки через эту улицу, просим планировать свой маршрут и заранее находить пути объезда участка дороги.

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Схема перекрытия улицы Пролетарской в Иркутске. Фото: Оператор Теплосети Иркутск.

Схема перекрытия улицы Пролетарской в Иркутске. Фото: Оператор Теплосети Иркутск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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