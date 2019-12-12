Движение по улице Пролетарская в Иркутске будет закрыто с 13 по 16 декабря

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-12T14:04:22+03:00

Движение по улице Пролетарская в Иркутске будет с 13 по 16 декабря. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Уважаемые автомобилисты! Обратите внимание на эту новость. Если ваш маршрут проходит по улице Пролетарской, то готовьтесь изменить его. С 13 декабря с 8 часов утра на этой улице около домов номер 5Б и 5В будут проводиться ремонтные работы. Движение машин по проезжей части будет запрещено.

- Проезд будет перекрыт из-за восстановительных работ на тепловых сетях, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Ремонт будет идти три дня. В 20:00 16 декабря движение будет восстановлено.

Если вы планируете поездки через эту улицу, просим планировать свой маршрут и заранее находить пути объезда участка дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU