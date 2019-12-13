Братская дзюдоистка Ирина Долгова выиграла бронзу турнира «Мастерс» в Китае

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-13T15:06:22+03:00

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Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова добавила в свою коллекцию еще одну награду. Наша 24-летняя спортсменка выиграла бронзовые медали итогового международного турнира «Мастерс», который проходит с 12 по 14 декабря в китайском Циндао. Ирина выступала в весовой категории до 48 кг.

Итак, в первом круге сибирячка одержала победу без борьбы, так как китаянка Ксионг получила травму на тренировке и не смогла участвовать в соревнованиях. Первая соперница Ирины Кореянка Канг в борьбе с братчанкой начала активную борьбу, заставив ее допустить ошибки и получить «шидо», но россиянка смогла собраться и выиграть эту схватку.

- В четвертьфинале Ирина уступила чемпионке мира из Монголии Уранцецег Мунхбат, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – После этого наша спортсменка оказалась сильнее еще одной представительницы из Монголии Отгонцецег Галбадрах, которая выступает за Казахстан. В малом финале братчанка за полторы минуты выиграла у словенки Марусы Стангар, двумя бросками обеспечив себе досрочную победу и бронзовую медаль.

Ну а победителем турнира в весе до 48 кг стала Дистрия Красники из Косово. Серебряным призером стала монголка Наранцецег Ганбаатар. Еще одну бронзу получила француженка Мелани Клемент.

Напомним, в 2016 году Ирина Долгова выступала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где выбыла из борьбы за медали на стадии 1/8 финала, уступив аргентинке Пауле Парето.

СПРАВКА «КП»

Ирина Долгова

Родилась: 26 сентября 1995 года в Братске.

Воспитанница братской спортивной школы олимпийского резерва «Спартак». Тренируется у Наталии Дору.

ДОСТИЖЕНИЯ

Чемпионка Европы 2018

Серебряный призер чемпионата Европы 2017

Серебряный призер II Европейских игр 2019

Победитель чемпионат мира среди военнослужащих и Гран-при по дзюдо в Марокко 2018.

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ИСТОЧНИК KP.RU