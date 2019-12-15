СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-15T09:11:46+03:00

Игорь Кобзев: Критика в адрес властей Иркутской области была часто оправдана. Фото пресс-службы ОНФ

Изменить размер текста: A A

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев продолжает поездку по пострадавшим от летнего паводка районам. Напомним, вчера он осмотрел стройку и социальные объекты в Тулуне и Нижнеудинске и оценил положение дел в зоне ЧС. В частности, врио губернатора обратил внимание на то, что в Нижнеудинске до сих пор не восстановили районную больницу, и поручил организовать совещание и назвать новые сроки сдачи объекта после ремонта.

В поездке Игоря Кобзева сопровождают региональные министры и активисты Общероссийского народного фронта, которые продолжают и сейчас оказывать адресную помощь людям, пострадавшим от наводнения.

- Критика в адрес властей была часто оправдана, – сказал Игорь Кобзев после осмотра соцобъектов в Нижнеудинске.

Глава региона отметил, что готов взаимодействовать с региональным исполкомом ОНФ и в дальнейшем.

- Сотрудничество властей и общественных организаций имеет стратегическую задачу, – сказал Кобзев.

Отметим, что сегодня глава региона работает в Тайшете и Чуне. Он также осмотрит пострадавшие от паводка социальные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU