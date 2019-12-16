Жесткая посадка вертолета в Иркутске: начата доследственная проверка
В Иркутской области по факту жесткой посадки вертолета в аэропорту Иркутска, когда у воздушного судна подломилась правая стойка шасси, началась доследственная проверка. Это произошло 13 декабря. Из 21 пассажира и 4 членов экипажа, находящихся в это время на борту, никто не пострадал.
- Вертолет прилетел из поселка Жигалово в Иркутской области , - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. - ЧП произошло уже когда шасси коснулись земли и вертолет двигался по взлетно-посадочной полосе
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Специалисты проводят комплекс проверочных мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU