2019-12-16T04:44:25+03:00
Общество

Жесткая посадка вертолета в Иркутске: начата доследственная проверка

Никто из 25 человек на борту не пострадал
Мария КНЯЗЕВА
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Жесткая посадка вертолета в Иркутске: начата доследственная проверка. Фото: Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК РФЖесткая посадка вертолета в Иркутске: начата доследственная проверка. Фото: Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ
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В Иркутской области по факту жесткой посадки вертолета в аэропорту Иркутска, когда у воздушного судна подломилась правая стойка шасси, началась доследственная проверка. Это произошло 13 декабря. Из 21 пассажира и 4 членов экипажа, находящихся в это время на борту, никто не пострадал.

- Вертолет прилетел из поселка Жигалово в Иркутской области , - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. - ЧП произошло уже когда шасси коснулись земли и вертолет двигался по взлетно-посадочной полосе

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Специалисты проводят комплекс проверочных мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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