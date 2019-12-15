Самолет рейса "Иркутск - Красноярск" вернулся в аэропорт после взлета

Пассажирам, которые в воскресенье, 15 декабря, вылетели из Иркутска в Красноярск на самолете Ан-148, пришлось немного задержаться. Воздушный борт, едва поднявшись в воздух над городом, снова вернулся на взлетно-посадочную полосу аэропорта. По неподтвержденной пока информации, у самолета заметили трещину на лобовом стекле.

- Действительно, из-за технических неполадок борт вернулся в аэропорт, сообщение об этом поступило к нам в 16.20, - прокомментировали "Комсомолке" в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Посадка самолета не была аварийной.

Пассажиры, наверняка, слегка поволновались из-за задержки, но их вскоре отправили в Красноярск другим самолетом, сообщает источник.

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