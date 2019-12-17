2019-12-17T08:26:54+03:00
Общество

Африканцам в сибирском цирке полгода не платили зарплату

Директора оштрафовали на 3,2 миллиона рублей
Виктория ГЕРКО
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Африканцам в сибирском цирке полгода не платили зарплату.Африканцам в сибирском цирке полгода не платили зарплату.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Холод и голод. Совсем не так представляли себе работу в России африканцы из Кении. Они приехали заработать в цирке города Усолье. Но, увы, не получилось. В Сибири их встретили не только суровые морозы, но и хитрые работодатели.

- Директор цирка нанял 4 специалистов из Кении. Но, как выяснилось, не платил им – шесть месяцев африканцы не получали ни копейки, - сообщает пресс-служба Усольского городского суда. - Обнаружила это миграционная служба – работодатель не предоставил документов, которые подтвердили бы, что иностранцам отдавали деньги за работу.

Хозяину назначали штраф – 3,2 миллиона рублей. Но сам работодатель виноватым себя не считает. Он утверждает, что административные штрафы незаконные - постановления миграционной службы оформлены с нарушением срока. По его мнению, он ни в чем не виноват. Однако суд не согласился с аргументами директора цирка и оставил его жалобы без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Африканцам в сибирском цирке полгода не платили зарплату
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