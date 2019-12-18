2019-12-18T11:22:04+03:00
Наука

"Таинственные сущности" из древней легенды: сибиряки опознали на фото "дух" убитого казака и его жены

Одни разглядели на снимке фигуры людей, вторые - лицо, а третьи - ничего
Любовь АРБАТСКАЯ
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Таинственных сущностей из древней легенды увидели сибиряки на снимке. Фото: группа "Бурятия. Аномальные и паранормальные явления" в соцсетях.Таинственных сущностей из древней легенды увидели сибиряки на снимке. Фото: группа "Бурятия. Аномальные и паранормальные явления" в соцсетях.
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Чего только не встретишь на просторах интернета. Например, пользователи соцсетей любят обсудить фотографии с загадочными силуэтами, призрачными лицами и "таинственными сущностями". На днях в группе "Бурятия. Аномальные и паранормальные явления" разгорелся спор по поводу очередного снимка. Некоторые увидели на фото фигуры казака и его жены, которых по легенде убили именно в той местности, в Закаменском районе Бурятии.

- Согласно легенде, Ундэр Баабай показывается людям - он предстает в облике высокого русского, рыжеволосого мужчины в казачьей форме, верхом на вороном коне или на тройке лошадей, а рядом - жена-монголка, - пишут в группе. - На этой ночной фотографии в свете Луны можно разглядеть фигуры. Всмотритесь.

Тем не менее, разглядеть на снимке силуэты сложновато.

- Никого нет, ничего не видно, - уверены одни.

- А я вообще вижу лицо, - откликнулся кто-то.

В итоге сибиряки сошлись на том, что призрачные черты на фотографии - это вовсе не "духи", а всего лишь отражение. Чье? Видимо, того, кто сделал снимок сквозь стекло автомобиля. Словом, каждый видит свое в зависимости от воображения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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