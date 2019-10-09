"Призраки в лесу": таинственные сущности на фото взволновали сибиряков

Яркие осенние деревья, а среди них - таинственные светлые пятна. Жительница Бурятии, сфотографировав природу в Баргузинской долине, рассмотрела снимки вблизи и ужаснулась. Она разглядела между стволов две субстанции, похожие на человеческие лица.

- Призраки в лесу! - с трепетом подумала сибирячка.

Она выложила свои фото в популярный паблик "Бурятия. Аномальные и паранормальные явления" в соцсетях. Интересно ведь, что скажут другие люди. В комментариях разгорелось обсуждение.

- Судя по ощущениям от фото - кто-то из сущностей старых, - предположили те, кто верит в паранормальное. - От места этого энергетика идет чужая. Они по всему северу разбросаны - места эти. Остатки кого-то Древних. И это были не люди...

Таинственные светлые пятна на снимках напугали сибиряков. Фото: паблик "Бурятия. Аномальные и паранормальные явления" в соцсетях

Что ж, загадочным снимкам - загадочные объяснения. Такую версию о поддержали многие пользователи соцсетей.

- Не случайно же там молебный камень бурят, - увлеченно рассуждают местные. - Это места, где жили баргуты (монголоязычный народ, по культуре близким бурятам, - прим. ред.), о которых ходят легенды.

Нашлись, однако, и скептики. Пристально поразглядывали снимки и вынесли вердикт: в лесу нет ничего сверхъестественного!

- Я одна только вижу валежник и траву? - удивилась одна сибирячка. Другие ей вторят. - Лицо не призрачное, а вполне что-то материальное за деревьями (частично закрыто ветками), на втором кадре камень, стволы, ветки.

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