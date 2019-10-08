СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-08T11:17:19+03:00

"Мама, на нас кто-то смотрит!": "леший" жутко напугал двухлетнюю девочку в Бурятии. Фото: "Бурятия. Аномальные и паранормальные явления" в соцсетях.

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Двухлетняя девочка в Бурятии жутко испугалась непонятного явления. В Бурятии, когда она гуляла с мамой по улице, вдруг увидела в зелени возле дороги загадочный глаз.

- Идем мы с дочкой по тротуару, и ребенок говорит: «Мама, на нас кто-то смотрит!». И стоит, не хочет идти дальше, - рассказывает женщина в соцсетях. - Я оглядываюсь, никто на нас не смотрит. Я ее уговариваю пойти домой. Но она ни в какую не хочет. Говорит: «Там дедушка лесной смотрит!».

Женщина подумала, что у крохи разыгралось воображение. Спросила, где же этот леший прячется? Глянула в ту сторону, куда показала девочка, и удивилась. Правда ведь! Глаз торчит на корнях дерева, словно настоящий. Конечно, это всего лишь такой узор на коре, но с детской богатой фантазией там вполне можно было разглядеть "лешего".

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ИСТОЧНИК KP.RU