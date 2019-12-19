СЕГОДНЯ 03:14 2019-12-19T03:14:44+03:00

Прогноз погоды на 19 декабря в Иркутске: днем до -13 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске в четверг, 19 декабря, по прогнозу синоптиков, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть переменный со скоростью до 5 м/с. Температура за коном утром -20…-22, днём столбики уличных термометров покажут -11…-13 градусов.

- По области - переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, в южных районах местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в Приангарье дует западный, северо-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура в регионе утром -20…-25, в западных и северо-западных районах Иркутской области при облачной погоде ожидается -12…-17.

Днем воздух «прогреется» до -9…-14, при облачной погоде показатели будут не выше -19…-24. Холоднее всего, как всегда, в Катангском, а также в северо-восточных районах – там -19…-24, местами до -25…-30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU