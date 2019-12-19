Изъяты 39 свертков с наркотиками: двух иркутян задержали в Сочи

СЕГОДНЯ 03:56 2019-12-19T03:56:40+03:00

Изъяли 39 свертков с наркотиками: двух иркутян задержали в Сочи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Увидели полицейских и пытались скрыться. Такое поведение сразу бросилось в глаза и двух молодых парней доставили в отдел полиции. При досмотре вещей у мужчин изъяли 39 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

- Содержимое было проверено экспертом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. – В свертках были наркотики, общий весом 30 граммов.

Задержанными оказались жители города Иркутск 24 и 25 лет. Сейчас они находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Сибирякам грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU