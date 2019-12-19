Чей снеговик круче: в Усть-Илимске из снега слепили танк, а в Ангарске – символ 2020 года

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-19T10:48:39+03:00

В Усть-Илимске из снега слепили танк. Фото из группы "Инцидент Иркутск" в соцсети "ВКонтакте"

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Креативный народ живет у нас в Сибири! Из снега сибиряки лепят не только снеговиков, но и разные скульптуры. Вот, в Улан-Удэ на днях горожанин слепил снежные буузы и выложил снимок в интернет, чем порадовал своих земляков.

Не отстают от соседей и жители Иркутской области. Например, в Усть-Илимске в 11 микрорайоне в пожарной части установили снежный…танк! Да еще и покрасили его в зеленый цвет, оборудовали подсветкой. Рядом с военной машиной жители вылепили снежную стену и украсили ее цифрой «75».

Фото необычного «снеговика» быстро разлетелось по соцсетям и вызвало бурю положительных эмоций у подписчиков. Пользователи интернета вовсю обсуждают задумку автора.

- Вообще люто!!! Молодцы ребята, - пишут одни.

- Цифру 75 не заметили? Не очевидно, что это в честь приближающегося юбилея Победы? – спрашивают другие.

- Надо его, танк, сохранить, и на 9 мая оставить, - подхватывают третьи.

А кто-то резюмирует:

- Круто:))каждому свой символ нового года)

Но не только усть-илимцы хвастаются своим творчеством в интернете. Жители Ангарска, например, решили тоже удивить соседей и слепили во дворах фигуру Деда Мороза и символа Нового 2020 года – крысу. Яркие скульптуры не остаются незамеченными у прохожих.

А в Ангарске жильцы во дворе установили символ Нового года - крысу... Фото из группы "Инцидент Иркутск" в соцсети "ВКонтакте"

... и разноцветного Деда Мороза. Фото из группы "Инцидент Иркутск" в соцсети "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU