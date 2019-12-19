2019-12-19T11:04:15+03:00
Происшествия

«Зачем Вам женская косметика?»: мужчину, ограбившего квартиру, поймали в Иркутской области

Ответить на поставленный вопрос задержанный так и не смог
Виктория ГЕРКО
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«Зачем Вам женская косметика?»: мужчину, ограбившего квартиру, поймали в Иркутской области.«Зачем Вам женская косметика?»: мужчину, ограбившего квартиру, поймали в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В руках коробка с косметикой и ноутбук. С украденным «трофеем» мужчину поймали сотрудники Росгвардии из Ангарска. Они ехали на место происшествия - в обворованную квартиру - когда увидели предполагаемого грабителя. Полицейские решили проверить у него документы и заметили, что тот заметно нервничает. А на вопрос «Зачем Вам женская косметика?», задержанный ответить так и не смог.

- Мужчину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что именно он обокрал квартиру – сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области. – Преступник был в подъезде одного из домов в 120 квартале, когда увидел открытую входную дверь. Он зашел в квартиру и украл первое, что попалось на глаза: ноутбук и косметику.

Теперь преступник может отправиться за решетку. На него завели уголовное дело. Похищенные вещи - косметику и ноутбук - вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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