2019-12-19T08:21:07+03:00
Происшествия

Квартира загорелась в шестиэтажном доме в переулке Пограничный в Иркутске

Причины ЧП выясняются [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Квартира загорелась в шестиэтажном доме в переулке Пограничный, в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Квартира загорелась в шестиэтажном доме в переулке Пограничный, в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Густой черный дым заметили утром, 19 декабря иркутяне в районе переулка Пограничный. Оказалось, там произошел пожар в шестиэтажном жилом доме. Загорелась одна из квартир на верхних этажах.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, на месте ЧП уже работают уже более 50 спасателей. Что стало причиной пожара, а также есть ли пострадавшие среди жильцов дома, пока выясняется. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, дым от пожара в шестиэтажке виден и на соседних улицах.

Многоквартирный дом горит в Иркутске.Видео: "ДТП 38"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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