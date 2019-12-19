Квартира загорелась в шестиэтажном доме в переулке Пограничный в Иркутске
Густой черный дым заметили утром, 19 декабря иркутяне в районе переулка Пограничный. Оказалось, там произошел пожар в шестиэтажном жилом доме. Загорелась одна из квартир на верхних этажах.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, на месте ЧП уже работают уже более 50 спасателей. Что стало причиной пожара, а также есть ли пострадавшие среди жильцов дома, пока выясняется. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, дым от пожара в шестиэтажке виден и на соседних улицах.
Многоквартирный дом горит в Иркутске.Видео: "ДТП 38"
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ИСТОЧНИК KP.RU