Затопило Партизанскую: авто иркутянина «помыли грязью»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-20T10:52:59+03:00

Из-за коммунальной аварии на дороге возникли «неудобства» для водителей

Изменить размер текста: A A

Небольшая коммунальная авария случилась утром 20 декабря на улице Партизанской в Иркутске. В районе Диагностического центра затопило дорогу. По всей видимости, засорилась канализация и вода полилась прямо на проезжую часть.

Вода, вылившаяся на снег, превратила дорогу в «кашу». Ездить по ней стало не совсем удобно.

Однако больше всего не повезло владельцу «Hyundai Solaris».

- Владелец машины будет очень опечален, - написал автор поста в популярной группе ДТП 38RUS Иркутск в соцсетях и выложил фото пострадавшего авто.

Сейчас уже авария устранена, дежурная бригада завершила расчистку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где деньги, Зин: иркутянку будут судить за пятимиллионный долг по кредиту

Женщина скрывалась от кредитора, суда и приставов

«Меркурий» выследил: тонну нелегальной красной икры обнаружили в Иркутске

Икра уже поступила на прилавки магазинов

ИСТОЧНИК KP.RU