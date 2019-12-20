Затопило Партизанскую: авто иркутянина «помыли грязью»
Небольшая коммунальная авария случилась утром 20 декабря на улице Партизанской в Иркутске. В районе Диагностического центра затопило дорогу. По всей видимости, засорилась канализация и вода полилась прямо на проезжую часть.
Вода, вылившаяся на снег, превратила дорогу в «кашу». Ездить по ней стало не совсем удобно.
Однако больше всего не повезло владельцу «Hyundai Solaris».
- Владелец машины будет очень опечален, - написал автор поста в популярной группе ДТП 38RUS Иркутск в соцсетях и выложил фото пострадавшего авто.
Сейчас уже авария устранена, дежурная бригада завершила расчистку.
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ИСТОЧНИК KP.RU