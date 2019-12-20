2019-12-20T10:52:59+03:00
Общество

Затопило Партизанскую: авто иркутянина «помыли грязью»

Из-за коммунальной аварии на дороге возникли «неудобства» для водителей
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: ДТП 38RUS ИркутскФОТО: ДТП 38RUS Иркутск
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Небольшая коммунальная авария случилась утром 20 декабря на улице Партизанской в Иркутске. В районе Диагностического центра затопило дорогу. По всей видимости, засорилась канализация и вода полилась прямо на проезжую часть.

Вода, вылившаяся на снег, превратила дорогу в «кашу». Ездить по ней стало не совсем удобно.

Однако больше всего не повезло владельцу «Hyundai Solaris».

- Владелец машины будет очень опечален, - написал автор поста в популярной группе ДТП 38RUS Иркутск в соцсетях и выложил фото пострадавшего авто.

Сейчас уже авария устранена, дежурная бригада завершила расчистку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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