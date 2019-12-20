2019-12-20T14:46:56+03:00
Общество

Грузовик сбил 9-летнего ребенка в Усть-Куте

Мальчик госпитализирован
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Грузовик сбил 9-летнего ребенка в Усть-Куте.Грузовик сбил 9-летнего ребенка в Усть-Куте.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Авария произошла днем 20 декабря в Усть-Куте. 9-летний мальчик переходил дорогу и в этот момент его сбил автомобиль «МАЗ». Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте.

Водитель пояснил, что увидел ребенка в последний момент, и быстро остановить большегруз уже не представлялось возможным.

Школьник получил различные травмы. Скорая доставила ребенка в больницу. В более точных причинах ДТП сейчас разбираются инспекторы дорожного движения и следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба на автобусной остановке: братчанин убил своего приятеля

Трагедия произошла во время ссоры мужчин

Федеральная трасса Р-258 «Байкал» в Бурятии перекрыта: на дороге перевернулась фура

Грузовик перекрыл сразу две полосы, поэтому на шоссе образовались пробки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутяне предпочитают не живые, а искусственные новогодние елки
Парковки больше нет: стоянка автомобилей будет запрещена вокруг сквера Кирова в Иркутске
76-летнего пенсионера обвиняют в убийстве иркутского фотохудожника Владимира Харитонова
Грузовик сбил 9-летнего ребенка в Усть-Куте
Иркутская область вошла в топ-20 самых лучших регионов России для туризма
Спасатели выяснили, что стало возможной причиной пожара в переулке Пограничном в Иркутске
Стрельба на автобусной остановке: братчанин убил своего приятеля
Архитектурный конкурс на создание нового микрорайона организовала Иркутская нефтяная компания
Федеральная трасса Р-258 «Байкал» в Бурятии перекрыта: на дороге перевернулась фура
«Где автобус?»: как ходит общественный транспорт по вечерам, проверят в Иркутске
Игорь Бычков избран директором Иркутского филиала СО РАН
Работникам предприятия в Бодайбо задолжали зарплату на 1,2 миллиона рублей
Затопило Партизанскую: авто иркутянина «помыли грязью»