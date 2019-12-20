Грузовик сбил 9-летнего ребенка в Усть-Куте
Авария произошла днем 20 декабря в Усть-Куте. 9-летний мальчик переходил дорогу и в этот момент его сбил автомобиль «МАЗ». Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте.
Водитель пояснил, что увидел ребенка в последний момент, и быстро остановить большегруз уже не представлялось возможным.
Школьник получил различные травмы. Скорая доставила ребенка в больницу. В более точных причинах ДТП сейчас разбираются инспекторы дорожного движения и следователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU