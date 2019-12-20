Грузовик сбил 9-летнего ребенка в Усть-Куте

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-20T14:46:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла днем 20 декабря в Усть-Куте. 9-летний мальчик переходил дорогу и в этот момент его сбил автомобиль «МАЗ». Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте.

Водитель пояснил, что увидел ребенка в последний момент, и быстро остановить большегруз уже не представлялось возможным.

Школьник получил различные травмы. Скорая доставила ребенка в больницу. В более точных причинах ДТП сейчас разбираются инспекторы дорожного движения и следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба на автобусной остановке: братчанин убил своего приятеля

Трагедия произошла во время ссоры мужчин

Федеральная трасса Р-258 «Байкал» в Бурятии перекрыта: на дороге перевернулась фура

Грузовик перекрыл сразу две полосы, поэтому на шоссе образовались пробки

ИСТОЧНИК KP.RU