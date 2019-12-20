Федеральная трасса Р-258 «Байкал» в Бурятии перекрыта: на дороге перевернулась фура

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-20T13:11:58+03:00

Федеральная трасса Р-258 «Байкал» перекрыта в Бурятии: на дороге перевернулась фура. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Грузовик перекрыл сразу две полосы, поэтому на шоссе образовались пробки

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Дорога перекрыта сразу на двух полосах – движение полностью заблокировано. Фотографии перевернувшейся фуры на федеральной трассе Р-258 «Байкал» быстро разлетелись в интернете. Машина завалилась на бок - объехать ее по обочине невозможно. Поэтому на шоссе растянулась огромная пробка.

- Авария произошла сегодня утром, 20 декабря, - сообщают в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Байкал», - С 11:45 на 299 километре трассы Иркутск-Улан-Удэ-Чита движение автомобилей ограничено.

Пока проезд осуществляется только по одной стороне. Сколько времени потребуется, чтобы полностью восстановить движение - неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU