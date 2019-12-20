Федеральная трасса Р-258 «Байкал» в Бурятии перекрыта: на дороге перевернулась фура
Дорога перекрыта сразу на двух полосах – движение полностью заблокировано. Фотографии перевернувшейся фуры на федеральной трассе Р-258 «Байкал» быстро разлетелись в интернете. Машина завалилась на бок - объехать ее по обочине невозможно. Поэтому на шоссе растянулась огромная пробка.
- Авария произошла сегодня утром, 20 декабря, - сообщают в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Байкал», - С 11:45 на 299 километре трассы Иркутск-Улан-Удэ-Чита движение автомобилей ограничено.
Пока проезд осуществляется только по одной стороне. Сколько времени потребуется, чтобы полностью восстановить движение - неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU