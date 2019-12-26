Третья попытка оказалась неудачной: грабителю магазина из Улан-Удэ не удалось снова совершить преступление

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-26T13:25:35+03:00

На этот раз мужчина пришел за бритвенными принадлежностями, стоимость которых больше 8 тысяч рублей

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Украсть в третий раз не получилось. Сотрудники магазина помогли задержать вора, который три месяца подряд крал товар из него. Он оказался «постоянным гостем». Как минимум совершил три преступления только в этой точке. Но поймать его с поличным охранники не смогли.

- Злоумышленник приходил в магазин три месяца подряд: в октябре и в ноябре. И вот, пришел в декабре в третий раз, чтобы снова украсть что-нибудь, - сообщили ИА Байкал24. – Когда сотрудники магазина узнали злоумышленника, они нажали тревожную кнопку и стали наблюдать за вором по камерам видеонаблюдения.

Росгвардейцам удалось задержать преступника на выходе из магазина. В этот раз его трофеем стали бритвенные принадлежности, стоимость которых больше 8 тысяч рублей. 32-летнего грабителя доставили в полицию и завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU