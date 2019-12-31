2019-12-31T10:02:59+03:00
Общество

Десять ледовых переправ открыли за сутки в Иркутской области

Всего в регионе открыт 31 ледовый переезд
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Десять ледовых переправ открыли за сутки в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Десять ледовых переправ открыли за сутки в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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В Иркутской области за последние сутки стало на 10 ледовых переправ больше. На всех переездах поставили дорожные знаки, информационные стенды с правилами безопасности. Спасатели еще раз напоминают, что ездить по переправам можно только в светлое время суток, без пассажиров.

- Не забывайте соблюдать ограничение веса автомобиля и скорости, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - При правильном пользовании ледовыми дорогами они прослужат до весны. За состоянием переправ ежедневно будут следить государственные инспекторы по маломерным судам.

Добавим, что всего, на данный момент в Иркутской области открыта 31 ледовая переправа (Бодайбинский-2, Братский-3, Казачинско-Ленский-1, Качугский-1, Киренский-8, Мамско-Чуйский-2, Нижнеилимский-1, Нижнеудинский-3, Тайшетский-2, Тулунский-1, Усть-Кутский-3, Черемховский-1, Чунский-1, Шелеховский-2). Всего этой зимой в Приангарье планируется открытие 51 ледовой переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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