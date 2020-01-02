Виновник ДТП в Братске, в котором пострадали 5 девушек, услышал приговор суда

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:12:57+03:00

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Виновник ночной аварии в Братске, где пострадали сразу пять сибирячек, услышал приговор суда.

- Он получил административный арест на 10 суток, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - «Дни раздумья» над своим поведением он проведет в спецприемнике.

Напомним, ДТП, в котором девушки получили ушибы и сотрясения, произошло в ночь на 2 января. Столкнулись "Тойта Виста" и "Ниссан Кашкай", затем "Ниссан" ударился о "Хонду Фит". Водитель "Тойоты", 28-летний парень, из-за которого столкнулись иномарки, был за рулем пьяным, кроме того, у него нет прав на управление автомобилем. Известно, что за это братчанина уже штрафовали ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU