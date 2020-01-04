В Иркутске за три дня нового года произошло 40 автоаварий
Государственная автоинспекция Иркутска опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте статистику дорожно-транспортных происшествий за первые три дня нового 2020 года. По данным ГИБДД, в эти праздничные дни в областном центре было зарегистрировано 40 ДТП.
- В семи из этих аварий пострадали люди, - уточняют в ведомстве. – В шести случаях дорожных происшествий водители управляли транспортным средством в состоянии опьянения. К счастью, аварии обошлись без погибших.
Всего в ДТП за первые три дня нового года, по информации дорожных полицейских, пострадало 14 взрослых и одна несовершеннолетняя девочка. Сотрудники ГИБДД напоминают участникам дорожного движения о строгом соблюдении правил дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU