2020-01-09T04:18:30+03:00
Общество

Три пожара ночью 9 января произошли в Иркутске

Горели строительный вагончик, торговый павильон и автомобиль
Мария КНЯЗЕВА
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Три пожара ночью 9 января произошли в ИркутскеТри пожара ночью 9 января произошли в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Этой ночью у пожарных Иркутска было немало работы. В третьем часу утра 9 января поступило сообщение о пожаре на ул. Степана Разина. Как оказалось, там горел торговый павильон.

- В 02.49 утра пожар был ликвидирован, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В половине пятого утра спасателей вызвали на тушение строительного вагончика на ул. Братской. В 04.51 пламя удалось полностью погасить. А в начале шестого часа загорелся автомобиль «Тойота Лит Айс» на ул. Красноярской. С пожаром справились в 05.24.

Причины этих возгораний сейчас выясняются, работают специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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