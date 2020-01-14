Любитель скоростной езды из Иркутской области оплатил штрафы на 75 тысяч рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:45:58+03:00

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Регулярно превышая скорость на дорогах, лихач из поселка Чунский не раз попадался инспекторам ГИБДД. Правда, накопив штрафов на 75 тысяч рублей, злостный нарушитель не торопился их оплачивать. Когда судебные приставы пришли к нему домой, оказалось, что любитель быстрой езды вообще не собирается выплачивать долги. Более того, он переехал жить в соседний Красноярск.

- Объявился мужчина лишь после того, как родственники предупредили его о том, что его собираются объявить в розыск. После этого он сам пришел к судебным приставам, и выплатил долг в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU