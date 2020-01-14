14 Янв. 2020 2020-01-14T08:19:21+03:00

Трамвай насмерть сбил пенсионерку на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Женщина до сих пор лежит под вагоном

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ДТП на улице Декабрьских Событий, в Иркутске произошло 14 января, в 11.50 часов. Пожилая женщина, переходившая трамвайные пути между улицами Красногвардейская и Уткина, в 50 метрах от пешеходного перехода, не заметила подъезжающий трамвай. Вагоноважатая подала сигнал, но затормозить перед женщиной не успела и сбила пенсионерку.

- На месте работают инспекторы ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также прибыла спецтехника, которая должна поднять трамвай, чтобы извлечь пешехода из под него. Известно, что 65-летняя женщина погибла на месте. Все подробности аварии выясняются.

Также полицейские просят откликнуться свидетелей и очевидцев аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU