14 Янв. 2020 2020-01-14T13:22:38+03:00

Парковка на улице Фаворской в Иркутске будет запрещена с 1 февраля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стоянка для всех автомобилей будет запрещена от улицы Улан-Баторской до гаражного кооператива

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Внимание, автомобилисты! Обратите внимание на следующую новость. Если вы живете в районе улицы Фаворского, то теперь внимательно выбирайте место для парковки. Вы можете найти свой автомобиль на штрафстоянке. Ведь там в ближайшее время запретят остановку для всех видов транспорта.

- С 1 февраля будет запрещена парковка на участке улицы Фаворского от улицы Улан-Баторской до гаражного кооператива, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Такое решение приняли из-за того, что стоянка мешала безопасному проезду других автомобилей.

Обязательно обращайте внимание на новые правила дорожного движения, иначе придется искать свой автомобиль на другом конце города и оплачивать штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU