Парковка на улице Фаворской в Иркутске будет запрещена с 1 февраля
Внимание, автомобилисты! Обратите внимание на следующую новость. Если вы живете в районе улицы Фаворского, то теперь внимательно выбирайте место для парковки. Вы можете найти свой автомобиль на штрафстоянке. Ведь там в ближайшее время запретят остановку для всех видов транспорта.
- С 1 февраля будет запрещена парковка на участке улицы Фаворского от улицы Улан-Баторской до гаражного кооператива, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Такое решение приняли из-за того, что стоянка мешала безопасному проезду других автомобилей.
Обязательно обращайте внимание на новые правила дорожного движения, иначе придется искать свой автомобиль на другом конце города и оплачивать штрафы.
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ИСТОЧНИК KP.RU