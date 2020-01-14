14 Янв. 2020 2020-01-14T14:28:17+03:00

Пенсионерка погибла под колесами трамвая в Иркутске: полицейские ищут свидетелей трагедии. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Иркутские полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев трагедии, которая 14 января произошла на улице Декабрьских Событий. Напомним, там, под колесами трамвая погибла 65-летняя женщина, которая переходила пути в неположенном месте в 50 метрах от пешеходного перехода. Вагоновожатая подала сигнал, но затормозить перед женщиной не успела и сбила пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

- Очевидцев, которые могут оказать помощь следствию выяснить причины аварии, в том числе пешеходов, водителей, проезжавших в это время на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, просим обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Приангарья.

Все подробности страшного ДТП продолжают выяснять инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU