2020-01-14T14:28:17+03:00
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами трамвая в Иркутске: полицейские ищут свидетелей трагедии

Авария произошла 14 января на улице Декабрьских Событий
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Пенсионерка погибла под колесами трамвая в Иркутске: полицейские ищут свидетелей трагедии. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Пенсионерка погибла под колесами трамвая в Иркутске: полицейские ищут свидетелей трагедии. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Иркутские полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев трагедии, которая 14 января произошла на улице Декабрьских Событий. Напомним, там, под колесами трамвая погибла 65-летняя женщина, которая переходила пути в неположенном месте в 50 метрах от пешеходного перехода. Вагоновожатая подала сигнал, но затормозить перед женщиной не успела и сбила пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

- Очевидцев, которые могут оказать помощь следствию выяснить причины аварии, в том числе пешеходов, водителей, проезжавших в это время на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, просим обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Приангарья.

Все подробности страшного ДТП продолжают выяснять инспекторы ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штраф в полмиллиона рублей за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД, получил водитель из Братска (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутский футболист Иван Хлебородов покинул воронежский «Факел»
Пенсионерка погибла под колесами трамвая в Иркутске: полицейские ищут свидетелей трагедии
Больше 30 тысяч рублей: владельца СТО оштрафовали за загрязнение окружающей среды в Иркутске
Копал 15 минут: в Иркутске задержали мужчину, который искал закладку во дворе дома
Незаконно установленный рекламный баннер демонтировали в Иркутске
Продали лес на 9 миллионов рублей: на министерство лесного комплекса Иркутской области возбуждено уголовное дело
Парковка на улице Фаворской в Иркутске будет запрещена с 1 февраля
Прогноз на неделю: цены на нефть, доллар и золото будут плавно снижаться после обострения отношений между США и Ираном
Полицейские разыскивают мужчину, который ограбил человека перед банкоматом в Братске
Иркутянин вернул женщине кошелек, пропажи которого она даже не заметила
Следственный комитет перехватил переписку бывшего полковника Захарченко с возможными покровителями
Из Иркутска чаще всего летают в Москву, Новосибирск и Пекин
132 купели оборудовали в Иркутской области для купания и забора святой воды на Крещение
Трамвай насмерть сбил пенсионерку на улице Декабрьских Событий в Иркутске
Компьютерную технику и мультимедийное оборудование передала Торгово-промышленная палата в школу Нижнеудинского района
Любитель скоростной езды из Иркутской области оплатил штрафы на 75 тысяч рублей
Хотела сбыть крупную партию наркотиков: ангарчанке грозит пожизненное заключение
Зимние юношеские Олимпийские игры: 14 января керлингисты из Иркутска играют с командой Польши
Следственный комитет Иркутской области проверит общежития ИВВАИУ
Прогноз погоды 14 января в Иркутске: сегодня без осадков