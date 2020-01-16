16 Янв. 2020 2020-01-16T04:01:17+03:00

Оплатил полмиллиона долгов по налогам, чтобы уехать из Иркутской области в Армению Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Житель поселка Магистральный в Казачинско-Ленскомй районе не платил транспортный, имущественный и земельный налоги. Накопил свыше 500 000 рублей долга.

- Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения судебного решения, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Однако, предпринимать что-либо мужчина по-прежнему не собирался. О том, что он так и не расплатился, ему напомнили судебные приставы, когда неплательщику понадобилось улететь в Армению к родственникам.

Чтобы не сорвать поездку, житель Магистрального рассчитался с долгами. Ограничения на выезд за границу были сняты после поступления средств на депозитный счет структурного подразделения Управления и перечисления их в налоговый орган.

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ИСТОЧНИК KP.RU