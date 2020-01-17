17 Янв. 2020 2020-01-17T04:38:43+03:00

Долги по зарплате в 1.3 миллиона руб. выплатили работниками в Киренском районе Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Задолженность по зарплате на сумму более 1.3 миллиона рублей у предприятия в Киренском районе образовалась еще в 2014 году. В 2015-ом организация прекратила свое существование. Без оплаты своей работы остались 52 человека.

- Ликвидационная комиссия затягивала ликвидацию предприятия, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Киренского района Иркутской области. – В связи с этим прокуратурой района в Киренский районный суд предъявлено исковое заявление о понуждении выплатить заработную плату.

Суд удовлетворил иск прокурора. Сейчас задолженность перед работниками полностью погашена.

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ИСТОЧНИК KP.RU