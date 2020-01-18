2020-01-18T06:43:20+03:00
Происшествия

"С вашей карты снимают деньги": почему таким звонкам и сообщениям нельзя верить

Жители Братска лишились крупных сумм, выполнив распоряжения "сотрудников безопасности банков"
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"С вашей карты снимают деньги": почему таким звонкам и сообщениям нельзя верить."С вашей карты снимают деньги": почему таким звонкам и сообщениям нельзя верить.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Уже много раз полиция и сами банки сообщали - "сотрудники безопасности" никому из клиентов никогда не звонят, у них совсем другая работа. И вроде бы все это знают, Но, когда в очередной раз мошенникам удается дозвониться до них, теряют бдительность и обо всех предосторожностях забывают. Вот несколько типичных примеров.

- 46-летняя санитарка из Братска получила на телефон сообщение с указанием, что по ее карте приостановлена операция и номером телефона для справки. Вместо того, чтобы обратиться в официальную службу поддержки своего банка, она набрала номер из СМС, - раскрывают схему обмана в ГУ МВД по Иркутской области. - Ответивший ей человек предложил назвать номер карты, секретные цифры с ее оборотной стороны и код из сообщения, поступившего от банка. Она выполнила распоряжение и лишилась 21 тысячи рублей. Точно так же сняли 6 тысяч рублей ( все, что было на карте) и продавщица из этого города.

Вот еще варианты обмана, на которые на прошедшей неделе попадались братчане. Стандарт. Звонит "представитель" службы безопасности банка и сообщает, что с карты снимают деньги. 58-летняя женщина, опасаясь, что останется без средств, назвала номер карты, коды из СМС. В итоге с ее счета списали 53 тысячи рублей. По такой же схеме еще одна женщина лишилась 21, 5 тысяч рублей.

Еще один «работник» банка предложил 57-летней пенсионерке скачать и установить на телефон нужное приложение, а также сообщить номер своей карты и код подтверждения проводимых операций. Он объяснил женщине - это нужно, чтобы предотвратить попытки снятия денег с ее счета. В результате мошенники пополнили свои счета на 28 тысяч рублей.

Похоже, что рядовым карманникам далеко до тех, кто орудует на телефонной ниве. Еще один пострадавший от "сотрудников банка" 54-летний водитель также установил приложение на телефон для защиты счета. Благодаря этому, а такие программы позволяют иметь доступ к онлайн-банку, на него оформили кредит на 150 тысяч рублей.

Полиция вновь призывает граждан не доверять сообщениям и звонкам тех, кто, называет себя представителями банков и предлагает передать им сведения о ваших картах и счетах, установить различные неизвестные программы либо провести операции в банкоматах или онлайн. Настоящие сотрудники банков не имеют на это никакого права и с такими предложениями никогда не звонят клиентам. Все вопросы решайте только в офисе либо по официальному телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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