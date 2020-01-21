Саночники из Братска выиграли командную эстафету на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:23:55+03:00

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Ни на шаг от победы. Опередив более чем на пол секунды Германию, воспитанники школы олимпийского резерва Дарья Логинова, Юрий Чирва, Михаил Карнаухов, а также Павел Репилов из Московской области одержали верх в командной эстафете на соревнованиях по санному спорту в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Соревнования проходили на санной трассе в Санкт-Морице в Швейцарии. Почетное серебро присвоили Германии. А бронзу по праву получила Латвия. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Это не единственный успех братских спортсменов, ранее на Зимних юношеских Олимпийских играх Диана Логинова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «одноместные сани», Михаил Карнаухов и Юрий Чирва — третье место среди двухместных экипажей.

По итогам 11 соревновательного дня III зимних игр, у сборной России восемь золотых, десять серебряных и восемь бронзовых медалей. Игры завершатся 22 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU