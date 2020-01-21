Саночники из Братска выиграли командную эстафету на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020
Ни на шаг от победы. Опередив более чем на пол секунды Германию, воспитанники школы олимпийского резерва Дарья Логинова, Юрий Чирва, Михаил Карнаухов, а также Павел Репилов из Московской области одержали верх в командной эстафете на соревнованиях по санному спорту в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Соревнования проходили на санной трассе в Санкт-Морице в Швейцарии. Почетное серебро присвоили Германии. А бронзу по праву получила Латвия. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.
Это не единственный успех братских спортсменов, ранее на Зимних юношеских Олимпийских играх Диана Логинова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «одноместные сани», Михаил Карнаухов и Юрий Чирва — третье место среди двухместных экипажей.
По итогам 11 соревновательного дня III зимних игр, у сборной России восемь золотых, десять серебряных и восемь бронзовых медалей. Игры завершатся 22 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU