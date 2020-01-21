Раскрыл самые запутанные дела: иркутский следователь Евгений Карчевский получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:19:31+03:00

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Заслуженную медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук главы СК России Александра Бастрыкина получил следователь по особо важным делам первого отдела СУ СК России по Иркутской области Евгений Карчевский. Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященном образованию Следственного комитета.

Напомним, указ о награждении подполковника юстиции еще 8 октября 2019 года подписал Владимир Путин. В следственном комитете Евгений Карчевский, который расследует в основном самые сложные уголовные дела по запутанным преступлениям, служит уже 14 лет. Иркутский следователь умело устанавливает психологический контакт с самыми жестокими серийными убийцами и маньяками.

Кратко напомним самые громкие дела, которые расследовал Евгений Карчевский. Так, в 2012 году он вел дело «академовских молоточников», которые убили 6 человек, в том числе 12-летнего мальчика, и совершили 9 покушений на убийство. Один из «отморозков» сейчас отбывает пожизненный срок, второй осужден к 20 годам колонии строгого режима.

Также Евгений Карчевский возглавлял следственно-оперативную группу по расследованию уголовного дела самого кровавого маньяка в истории России ангарчанина Михаила Попкова. «Комсомолка» не раз рассказывала, как Попкова сначала приговорили к пожизненному сроку за 22 убийства, а затем Евгений Карчевский сумел собрать доказательства причастности маньяка к совершению еще 59 убийств и двух покушений, за которые он получил второе пожизненное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU