В Шелехове умер мужчина, который поджег себя

23 Янв. 2020 2020-01-23T05:47:19+03:00

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Пять дней прожил со страшными ожогами житель Шелехова, который 15 января пытался поджечь себя в центре города. Напомним, все произошло недалеко от здания городской администрации. Первым на помощь пострадавшему пришел мэр Шелехова Сергей Липин, который увидел происходящее в окно. Он выбежал на улицу, потушил мужчину своей курткой и вызвал врачей. Медики оказали тому первую помощь, и госпитализировали в Шелеховскую центральную районную больницу.

- 20 января он умер от сильных ожогов, - сообщили в пресс-службе минздрава Иркутской области.

Добавим, что по словам полицейских, мужчина совершил такой поступок без всяких оснований. Известно, что у него есть проблемы со здоровьем, и он состоит на медицинских учетах.

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ИСТОЧНИК KP.RU