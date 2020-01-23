2020-01-23T05:47:19+03:00
Происшествия

В Шелехове умер мужчина, который поджег себя

Со страшными ожогами он прожил 5 дней
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Шелехове умер мужчина, который поджег себяВ Шелехове умер мужчина, который поджег себяФото: Александр ГЛУЗ
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Пять дней прожил со страшными ожогами житель Шелехова, который 15 января пытался поджечь себя в центре города. Напомним, все произошло недалеко от здания городской администрации. Первым на помощь пострадавшему пришел мэр Шелехова Сергей Липин, который увидел происходящее в окно. Он выбежал на улицу, потушил мужчину своей курткой и вызвал врачей. Медики оказали тому первую помощь, и госпитализировали в Шелеховскую центральную районную больницу.

- 20 января он умер от сильных ожогов, - сообщили в пресс-службе минздрава Иркутской области.

Добавим, что по словам полицейских, мужчина совершил такой поступок без всяких оснований. Известно, что у него есть проблемы со здоровьем, и он состоит на медицинских учетах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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