27 Янв. 2020 2020-01-27T07:53:49+03:00

14510 человек заболели ОРВИ в Иркутской области с начала эпидемического сезона Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Изменить размер текста: A A

Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области продолжает расти. На сегодняшний день за медицинской помощью обратились уже 14510 заразившихся жителей региона, среди них 10720 детей. Тем не менее, этот показатель остается в пределах нормы - он ниже эпидемического порога на 41 процент.

- В Иркутске на сегодняшний день 5717 человек заболели ОРВИ, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - 4058 из них - дети.

Что касается вируса гриппа, то пока в регионе этот диагноз подтвердился только у 45 человек. Чтобы случайно не подцепить заразу, специалисты из Роспотребнадзора советуют соблюдать элементарные меры предосторожности: избегайте мест массового скопления людей, регулярно мойте руки с мылом, носите защитную маску. Дома проводите регулярную влажную уборку, ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь и питайтесь правильно. Также добавьте в свой рацион продукты, богатые витамином С.

ИСТОЧНИК KP.RU