2020-01-27T15:03:50+03:00
Происшествия

Проголодавшись, сибиряк обокрал мясную лавку в Бурятии

Преступнику удалось унести с собой 9 палок колбасы
Виктория ГЕРКО
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Проголодавшись, сибиряк обокрал мясную лавку в Бурятии.Проголодавшись, сибиряк обокрал мясную лавку в Бурятии.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сибиряк вместе с приятелем решили ограбить магазин. Целью преступник выбрал мясную лавку. Он подошли к витрине с колбасой и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он стащили 9 палок колбасы на 7 килограмм 200 грамм. Злоумышленнику удалось обокрасть хозяина на 2 217 рублей 60 копеек.

- После кражи грабитель с другом сбежали и распорядились украденным по собственному усмотрению, - сообщают в пресс-службе Советского районного суда города Улан-Удэ. - Но уголовное дело завели только на одного и преступников, который совершал преступление. Ранее он судим не был.

Районный суд признал грабителя виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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