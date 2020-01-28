Подозревается в тройном убийстве: жителя Усть-Илимска заключили под стражу

28 Янв. 2020 2020-01-28T04:08:03+03:00

По решению суда он пробудет там два месяца пока идет расследование

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В минувшие выходные новость о том, что трое мужчин были застрелены в одном из гаражных кооперативов Усть-Илимска, всколыхнула весь город. О случившемся 25 января сообщил Следственный комитет Иркутской области.

- 23 января 2020 года обвиняемый на почве возникших личных неприязненных отношений, из имевшегося при себе оружия, выстрелил в трех мужчин, находившихся вместе с ним в гараже, - сообщает Прокуратура Иркутской области.

В итоге два 31-летних и один 32-летний знакомые стрелявшего скончались. После этого подозреваемый скрылся. Было возбуждено уголовное дело «Убийство двух и более лиц», разыскать стрелка удалось 24 числа.

- В отношении 31-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, - сообщает Усть-Илимская межрайонная прокуратура.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU