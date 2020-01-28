Два приятеля зарезали трех человек в Усольском районе

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:12:33+03:00

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Трагедией закончились пьяные посиделки пяти жителей поселка Белореченский. В какой-то момент между участниками застолья произошла ссора, во время которой два приятеля схватились за ножи и зарезали двух мужчин и одну женщину из своей же компании. После этого преступники скрылись.

Задержать их удалось по горячим следам. Ими оказались два местных жителя 22 и 48 лет. Выяснилось, что один из приятелей был судим уже 10 раз, и освободился из колонии всего 2 года назад. В отделе полиции оба задержанных дали признательные показания и озвучили мотив убийства. Расправились над собутыльниками они из-за обычного конфликта.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU