28 Янв. 2020 2020-01-28T04:31:53+03:00

В иркутских школах и детсадах усилят контроль за здоровьем детей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В школах и детсадах Иркутска, при выявлении симптомов респираторного заболевания у ребенка, ученика или дошкольника будут отправлять домой. Посещать занятия он не сможет до выздоровления.

- Сегодня основная задача – ограничить распространение вирусных инфекций среди жителей областного центра, - рассказала пресс-службе администрации Иркутска начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации города Наталия Тарабан. - Наступает сезон повышенного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Сейчас в департаменте разрабатывают памятку, в которой будут указаны меры профилактики и то, что при первых симптомах заболевания – кашель, температура, насморк, слабость – нужно ограничить общение, вызвать врача. Как отметила Наталья Тарабан, самостоятельно посещать поликлинику не рекомендуется.

Стоит отметить, что сотрудники Роспотребнадзора Приангарья действительно отмечают рост заболеваемости. На прошлой неделе в Иркутске за помощью медиков обратились 5717 человек, из них 4058 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU