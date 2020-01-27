2020-01-27T10:36:44+03:00
Здоровье

Подозрение на коронавирус: в Улан-Удэ госпитализировали жителя Забайкалья

Из путешествий по Китаю и Корее 36-летний мужчина вернулся с тревожными симптомами
Любовь АРБАТСКАЯ
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Подозрение на коронавирус: жителя Забайкалья госпитализировали в Улан-УдэПодозрение на коронавирус: жителя Забайкалья госпитализировали в Улан-УдэФото: Александр ГЛУЗ
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Весь мир напряженно следит за новостями об инфекции, вызванной новым типом коронавируса в Китае. С заболеванием, которое проявилось еще в конце 2019 года, активно борются в КНР. Увы, около 80 человек уже погибли, 2,8 тысячи заразились. Случаи инфицирования отмечены и в других странах - США, Таиланде, Франции, Австралии, Южной Корее, Японии, Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре. В России лабораторно пока не подтвердилось ни одного случая. Однако даже при симптомах простуды людей все же проверяют на коронавирус. Так, 27 января в Улан-Удэ госпитализировали жителя Забайкалья.

- У 36-летнего мужчины, который проездом в Улан-Удэ, заметили симптомы ОРВИ, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии. - Поскольку он только вернулся из путешествия по Китаю и Корее, его госпитализировали в республиканскую больницу с подозрением на коронавирус. Анализы отправлены на исследование в Новосибирск, результаты станут известны вечером.

Отметим, ранее в Иркутске на карантин закрывали студенческое общежитие, где коронавирус подозревали у шести китайцев. К счастью, опасения не подтвердились.

Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

В Роспотребнадзоре предупреждают о симптомах инфекции - высокая температура, сухой кашель, затрудненное дыхание. Риск в том, что болезнь может буквально в три дня развиться до серьезных осложнений. Чтобы не подхватить коронавирус, специалисты не рекомендуют ездить в КНР.

Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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