2020-01-26T08:54:42+03:00
Общество

Жители острова Хайнань, откуда собрались вывозить туристов из-за коронавируса: «Экскурсии отменены, но бары работают»

В курортном городе Санья жизнь продолжается, там сейчас 8 заболевших, все госпитализированы
Мария КНЯЗЕВА
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Даже после сообщений о коронавирусе пляжи на острове Хайнань не пустуют. Дата фото 26 января. Автор: Алексей, местный житель.Даже после сообщений о коронавирусе пляжи на острове Хайнань не пустуют. Дата фото 26 января. Автор: Алексей, местный житель.
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Утром в воскресенье, 26 января, на сайте туроператора «РУСЬ-ТУР» появилась информация о том, что российских туристов вывозят с китайских курортов, расположенных на острове Хайнань. Это излюбленный остров отдыхающих, в том числе из Сибири и Иркутска. Самолет из столицы Приангарья летал туда каждую субботу. Несмотря на то, что остров отделен от материковой зоны, на нем также появились случаи заражения коронавирусом и число заболевших увеличилось.

- Все запланированные вылеты с 26 января по 16 февраля отменены, продажи туров приостановлены с 25 января до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, - сообщает пресс-служба туроператора «РУСЬ-ТУР». – Все сделано согласно рекомендациям Ростуризма.

Также туроператор сообщил, что в ближайшее время начнется досрочный вывоз туристов. Большинство решивших провести отдых в Китае иркутских туристов в январе ездит в город Санья – там сейчас самый сезон. «Комсомолка» связалась с жителями города Санья, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела.

- Власти острова запретили сейчас экскурсии и мероприятия, которые подразумевают массовое скопление людей, - рассказала «КП» журналист hainanlife.ru Ольга Зима. – Но в городе Сенья сейчас всего 8 случаев заражения коронавирусом, все заболевшие находятся в больнице. Но это просто капля среди миллиона отдыхающих и живущих здесь.

В целом, на улицах города никакой паники не отмечается. Да, почти половина жителей ходит в масках. Но, как отметила Ольга, китайцы вообще очень любят маски, носят их часто и делали это задолго до первых сообщений о появившемся коронавирусе.

Как стало известно «КП», экскурсии действительно отменяются. Туристы в чатах об острове Хайнань пишут, что гиды возвращают деньги. В одном из пабликов в соцсетях, также отметили, что закрыт остров обезьян, парки. Однако, бары и магазины продолжают свою работу. Не пустуют.

- Возле моего дома есть магазин шелка, сегодня туда приезжал автобус с туристами, - говорит Ольга. – Все пошли в магазин. Масок на лицах не было.

Пока журналистам острова неизвестно о вылетевших самолетах с туристами, не успевшими отдохнуть. Из-за отмены экскурсий многие просто отправляются на пляж или в бар.

- Сейчас в городе погода не очень, шел дождь, но пляжи не пустуют, - отмечает Ольга Зима.

Пляжи на острове Хайнань 26 января не пустуют. Фото: Алексей, местный житель Фото: Предоставлено "КП"

Пляжи на острове Хайнань 26 января не пустуют. Фото: Алексей, местный жительФото: Предоставлено "КП"

В общем, жители города и туристы настроены отдыхать. Тем более, что в ночь с 24 на 25 января наступил китайский новый год. Праздновали его и в городе Санья: развлекались, танцевали, пели. Может быть сегодня в заведениях города будет не так шумно?

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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